Verona | Baroni | 'D'Aversa un amico | bisogna gestire i momenti di tensione Folorunsho è da big'

(Di domenica 10 marzo 2024) L'Hellasvince 1-0 a Lecce, rimescola le carte per la lotta salvezza e festeggia al meglio le 100 panchine in Serie A di Marco....

Lecce - Verona 0 - 1, decide il gol di Folorunsho: LECCE - Vittoria pesante per il Verona dell'ex Marco Baroni, che batte il Lecce e aggancia il Cagliari al tredicesimo posto della classifica, allontanando la zona retrocessione, dalla quale proprio il Lecce non riesce ad uscire. A ...

Lecce - Verona 0 - 1: Folorunsho trascina Baroni fuori dalla zona retrocessione, salentini nei guai: Verona (4 - 2 - 3 - 1): Montipò - Tchatchoua (13' s Centonze), Coppola, Magnani, Cabal - Duda, ... Baroni. Arbitro: Chiffi. Note: espulsi Henry e D'Aversa. Ammoniti Banda, Tchatchoua, Dani Silva e ...

Lecce-Verona 0-1, decide il gol di Folorunsho: Lecce-Verona 0-1, decide il gol di Folorunsho: LECCE (ITALPRESS) - Vittoria pesante per il Verona dell'ex Marco Baroni, che batte il Lecce e aggancia il Cagliari al tredicesimo posto ...

Baroni "Il Verona ha mostrato idee e mentalità": Baroni "Il Verona ha mostrato idee e mentalità": Queste le parole di Marco Baroni, allenatore del Verona, in seguito alla vittoria in trasferta per 1-0 contro il Lecce. "Conosco D'Aversa, è un amico e so quanto ci siano dei momenti di tensione che ...

VERONA, BARONI: "E' LUNGA MA LOTTEREMO FINO ALL'ULTIMO": Verona, Baroni: "E' LUNGA MA LOTTEREMO FINO ALL'ULTIMO": "Faccio i complimenti ai miei ragazzi, l'abbiamo interpretata nella maniera giusta togliendo al Lecce iniziativa e idee. Nella ripresa ci ...