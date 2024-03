Verona | 12enne sequestrata fuori da scuola e molestata | in carcere due uomini di 27 e 47 anni

(Di domenica 10 marzo 2024) Sarebbe stata avvicinata dai due sconosciuti all’uscita di, afferrata con la forza e trascinata in un angolo di una strada secondaria dove sarebbe stata poi. È quanto accaduto aa una, secondo la ricostruzione della stessa ragazzina, che – grazie a un momento di distrazione dei due– è riuscita poi a divincolarsi e fuggire. Insono finiti due cittadini indiani di 27 e 47, con l’accusa di violenza sessuale e sequestro di persona aggravato. I due si dichiarano innocenti e parlano di “un equivoco“. I fatti risalgono a giovedì scorso, in un quartiere dell’hiterland di. Nel primo pomeriggio, poco dopo la fine della, lasarebbe stata ...

Verona, dodicenne sequestrata e abusata all'uscita da scuola: due arresti: VERONA " Sequestrata all'uscita di scuola e abusata da due sconosciuti. E' la vicenda che avrebbe visto vittima una ragazza 12enne a Verona, e che ora vede in carcere , indiziati di reato, due cittadini indiani di 27 e 47 anni, che si dicono però innocenti. Spetterà ora alla gip, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, ...

"Sequestrata e abusata all'uscita di scuola". La denuncia di una 12enne, due persone in carcere: ... in una zona di Verona, afferrata con la forza e trascinata contro la sua volontà per alcune ... Le grida hanno attirato la madre della 12enne, che si trovava nei pressi della scuola, intervenuta sul ...

«Sequestrata e abusata all'uscita da scuola». La denuncia di una ragazzina di 12 anni, in carcere due uomini: «Sequestrata e abusata all'uscita da scuola». La denuncia di una ragazzina di 12 anni, in carcere due uomini: Verona - Sequestrata all'uscita di scuola ed abusata da due sconosciuti. E' la vicenda che avrebbe visto vittima una ragazza 12enne a Verona, e che ora vede in carcere, indiziati di reato, due ...

Scooter sbanda a Caprino Veronese forse per la strada bagnata: morto il conducente, ferito il passeggero: Scooter sbanda a Caprino Veronese forse per la strada bagnata: morto il conducente, ferito il passeggero: Il 40enne alla guida della moto avrebbe perso il controllo del mezzo forse per la strada bagnata. Con lui, viaggiava un coetaneo rimasto ferito ...

Dodicenne sequestrata e abusata all’uscita da scuola: due arresti: Dodicenne sequestrata e abusata all’uscita da scuola: due arresti: La madre è arrivata attirata dalle grida quando gli aggressori erano già fuggiti. Gli accusati negano: “Un equivoco” ...