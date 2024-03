Verissimo | Gemma Galgani svela perché non vorrebbe che Riccardo Guarnieri tornasse a Uomini e Donne per Ida Platano

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di domenica 10 marzo 2024) Ad aprire la puntata del 10 marzo 2024 disono state dueeccezionali: Ida. Le due protagoniste di, in collegamento direttamente da Roma hanno risposto alle domande di Silvia Toffanin. La presentatrice televisiva ha chiesto a Ida ese la loro fosse effettivamente un’amicizia vera e la dama torinese ha risposto che: “Ci sono sempre. la nostra è un’amicizia solida, bella, trasparente, genuina“. Anche la parrucchiera bresciana ha detto la sua a riguardo: “Basta che la guardo mi sento proprio il conforto, la complicità, lei è tutto amore, conforto, fiducia, sincerità, rispetto, fedeltà“. Laha raccontato come viva con l’amica quasi un rapporto materno: Per me è come un ...