Venezuela | Maduro candidato a presidenza

(Di domenica 10 marzo 2024) 21.10 Il presidente in carica del, Nicolas, è stato proposto dal Partito Socialista Unito delcomeper le elezioni presidenziali previste per il 28 luglio. La proclamazione ufficiale deldovrebbe avvenire il 15 marzo.si è già rivolto ai suoi seguaci con parole di gratitudine: "vi ringrazio per tutte le vostre espressioni d' amore, tutte le vostre benedizioni,tutto il vostro sostegno e uniremo tutti coloro che potranno essere uniti e convocati dal popolo domenica 28 luglio".

Maduro indicato come candidato alle presidenziali in Venezuela: Migliaia di delegati del Partito socialista unito del Venezuela (Psuv) hanno indicato il presidente, Nicolas Maduro, come loro candidato alle elezioni del 28 luglio. Secondo il Psuv, la designazione emerge da oltre 15.800 assemblee che si sono tenute in ...

La leader dell'opposizione venezuelana: 'Maduro gioca sporco': ...violazione del già calpestato accordo di Barbados per elezioni giuste e dimostra che Maduro ha ...tutti gli attori nazionali e internazionali che sostengono una vera elezione presidenziale in Venezuela",...

Venezuela, il silenzio sulle elezioni fake: Venezuela, il silenzio sulle elezioni fake: Il Venezuela avrà “elezioni presidenziali fake” e i giornali dovrebbero cominciare a scriverlo Ore dopo che il dittatore Venezuelano Nicolás Maduro ha annunciato le sue elezioni presidenziali il ...

Maduro indicato come candidato alle presidenziali di luglio: Maduro indicato come candidato alle presidenziali di luglio: Migliaia di delegati del Partito socialista unito del Venezuela (Psuv) hanno indicato il presidente, Nicolas Maduro, come loro candidato alle elezioni del 28 luglio. Secondo il Psuv, la designazione ...

Maduro indicato come candidato alle presidenziali in Venezuela: Maduro indicato come candidato alle presidenziali in Venezuela: Migliaia di delegati del Partito socialista unito del Venezuela (Psuv) hanno indicato il presidente, Nicolas Maduro, come loro candidato alle elezioni del 28 luglio. Secondo il Psuv, la designazione e ...