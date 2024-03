Venezuela | il silenzio sulle elezioni fake

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di domenica 10 marzo 2024) Ilavrà “presidenziali” e i giornali dovrebbero cominciare a scriverlo Ore dopo che il dittatoreno Nicolás Maduro ha annunciato le suepresidenziali il prossimo 28 luglio era già chiaro che aveva già vinto la sua battaglia di propaganda: la maggior parte dei media e molti capi di stato hanno subito accettato di riferirsi alla sua farsa elettorale come ad “.” Non solo le dittature di Cuba,e Nicaragua, e i governi alleati di Maduro, ovvero Brasile, Colombia e Messico, hanno usato la parola “” ma anche le agenzie di stampa più rispettate come Associated Press, Reuters e i principali giornali e reti televisive del mondo come anche funzionari statunitensi ed europei. Peccato solo che:1. ...