Venezia | il bambino migrante di Bansky sorvegliato 24 ore su 24 | si temono atti vandalici

(Di domenica 10 marzo 2024), 10 marzo 2024 – Il muralesno di Banksya vista 24 ore su 24. Guardie private assoldate dalla banca Ifis stanno monitorando la facciata della casa abbandonata di San Pantalon, nel sestiere di Dorsoduro, dove il famoso artista disegnò l’opera battezzata il ‘’. Il timore è che l’opera, realizzata a pelo d’acqua nel 2019, possa essere danneggiata dall’acqua alta – che tra stasera e domani raggiungerà il picco oltre i 120 cm – o vandalizzata prima dell’avvio dei lavoro di restauro, visto il clamore dovuto alla mostra di Banksy al Museo M9 a Mestre, che sta registrando numeri da record. Il restauro Il murales dell’artista inglese – uno dei maggiori esponenti della street art, la cui vera identità rimane sconosciuta – si sta deteriorando per l’umidità, l’acqua ...

