Venezia-Bari 3-1 Calcio serie B In serie D girone H allunga il Team Altamura

(Di domenica 10 marzo 2024)in vantaggio dopo un minuto, raddoppio al quarto d’ora. Parziale recupero dei pugliesi nella ripresa ma proprio allo scadere del tempo regolamentare i padroni di casa hanno portato a tre le reti per il risultato finale di3-1. In classifica del campionato didiB la squadra di Iachini si riavvicina pericolosamente alla zona playout.H: fra le partite odierne Casarano-Città di Fasano 5-0, Fidelis Andria-Paganese 3-1, Gelbison-Matera 2-2, Gravina in Puglia-Santa Maria-Cilento 1-1, Manfredonia-Bitonto 1-1, Nardò-Martina 1-1, Palmese-Barletta 3-1, Rotonda-Città di Gallipoli 1-1,-Angri 2-0. L'articolo ...

Meteo, ancora maltempo: ciclone si sposta verso Centro - Sud. Previsioni di lunedì 11 marzo: ... i valori massimi attesi oscillano tra gli 11 gradi di Potenza e i 17 - 18 di Palermo e Bari. A ... L'allerta è gialla per 16 regioni : settori di Veneto, Friuli - Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, ...

Venezia. Bombe carta e coltelli alla partita, scontri con la polizia: tre agenti in ospedale: Venezia. Bombe carta e coltelli alla partita, scontri con la polizia: tre agenti in ospedale: Venezia - Scontri allo stadio di Venezia in occasione della partita contro il Bari: tre poliziotti del Reparto mobile di Padova sono rimasti feriti. «Hanno subito ...

