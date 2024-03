Vela | Germani-Bertuzzi si tingono di bronzo ai Mondiali 49erFX! Primo podio iridato per le azzurre

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 10 marzo 2024) Janae Giorgiachiudono in bellezza una settimana entusiasmante a Lanzarote (Isole Canarie, Spagna) e conquistano una meravigliosa medaglia diai Campionati2024 del doppio acrobatico femminile. Per lesi tratta delpiazzamento suldella carriera in una rassegna iridata assoluta, dopo aver collezionato nell’ultimo triennio due medaglie europee senior ed un titolo mondiale juniores. Prosegue dunque la crescita di questo giovane equipaggio, già selezionato dall’Italia per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 con l’obiettivo di giocarsi qualcosa di importante anche nella kermesse a cinque cerchi., terze nella generale alla vigilia della giornata ...