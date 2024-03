Vela | Germani-Bertuzzi bronzo mondiale nella classe 49erFX

(Di domenica 10 marzo 2024) La triestina Janae la trentina Giorgiahanno conquistato la medaglia diai Campionati mondiali didi Lanzarote. Con il pass olimpico per i Giochi di Parigi 2024 già in tasca, le azzurre sono state protagoniste per tutta la settimana di gara. Terze alla vigilia della medal race,regata decisiva hanno mantenuto la posizione impedendo il sorpasso di altre imbarcazioni, chiudendo alle spalle di Olanda e Svezia, oro e argento.non avevano mai vinto medaglia iridate: nel 2022 erano giunte terze agli Europei in Danimarca e nel 2023 seconde in Portogallo. SportFace.

