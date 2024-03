(Di domenica 10 marzo 2024) L'attrice è arrivata sul reddella cerimonia con diverse ore di anticipo (è la co-conduttrice del pre-show) e ha sorpreso tutti rivelando la gravidanza. Si tratta del primo figlio per lei e per il marito Cole Tucker. Le foto

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a vanityfair©

Oscar 2024, dieci curiosità in attesa della cerimonia: approfondimento Oscar 2024, Vanessa Hudgens condurrà lo show dal red carpet Bradley Cooper, l'eterno candidato Bradley Cooper è la quinta persona vivente più nominata a non aver mai vinto un Oscar. L'...

Vanessa Hudgens e lo sfogo verso gli haters: 'sto vivendo il momento più felice della mia vita e voi non fate altro che farmi sentire grassa'...: Nel suo ultimo intervento sul podcast She Pivots, Vanessa Hudgens ha aperto il cuore sui commenti 'maleducati' che ha ...

Vanessa Hudgens è incinta (e mostra il pancione sul red carpet degli Oscar): Vanessa Hudgens è incinta (e mostra il pancione sul red carpet degli Oscar): L'attrice è arrivata sul red carpet della cerimonia con diverse ore di anticipo (è la co-conduttrice del pre-show) e ha sorpreso tutti rivelando la gravidanza. Si tratta del primo figlio per lei e per ...

Vanessa Hudgens è incinta: l’annuncio sul red carpet degli Oscar 2024: Vanessa Hudgens è incinta: l’annuncio sul red carpet degli Oscar 2024: Vanessa Hudgens è incinta: l'attrice lo ha annunciato in grande stile sul red carpet degli Oscar 2024, una magnifica notizia ...

Vanessa Hudgens e lo sfogo verso gli haters: “sto vivendo il momento più felice della mia vita e voi non fate altro che farmi sentire grassa”: Vanessa Hudgens e lo sfogo verso gli haters: “sto vivendo il momento più felice della mia vita e voi non fate altro che farmi sentire grassa”: Nel suo ultimo intervento sul podcast She Pivots, Vanessa Hudgens ha aperto il cuore sui commenti "maleducati" che ha ricevuto.