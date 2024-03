Valle d’Aosta | allerta valanghe Chiusa la Val di Rhemes

(Di domenica 10 marzo 2024) Il maltempo si abbatte sullad'Aosta. "Il pericoloè in aumento e una valanga si è già avvicinata alla regionale. Stiamo provvedendo a far rientrare le persone che rischiano di rimanere bloccate in paese, prima di chiudere la strada", spiega il sindaco di-Notre-Dame, Firmino Thérisod. Al momento sono in corso le attività di evacuazione dei comunu considerati a rischio.

