Valditara? Buoni risultati | ma restano i problemi Vi mostro gli “aumenti” per i docenti

(Di domenica 10 marzo 2024) Nel suo primo anno e mezzo da ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppeè senz’altro riuscito a portare a casa qualche buon risultato. A cominciare dall’accordo per il rinnovo del contratto per il personale della scuola, raggiunto peraltro in tempo di record a pochissime settimane dal suo insediamento al ministero di viale Trastevere, come giustamente sottolineato nel suo articolo da Corrado Ocone (e come io stesso ebbi modo di evidenziare in più di un occasione proprio su questo sito). Su un altro punto, poi, mi trovo d’accordo con quanto scritto da Ocone: la dequalificazione della figura del docente e il venir meno del prestigio e dell’autorevolezza che chi svolge questa professione dovrebbe necessariamente avere è ascrivibile in buona parte alla crisi valoriale che attanaglia la società occidentale. Non c’è dubbio. Per quanto concerne invece i temi ...