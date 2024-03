Valanga travolge 4 scialpinisti a Monesi Imperia | morto un 44enne durante il trasporto in ospedale

Maltempo , valanga travolge sci alpinisti a Monesi: un morto: Sul posto anche l'elisoccorso decollato da Cuneo con l'unità cinofila da valanga.

Valanga a Monesi: morto lo sciatore di 44 anni trasportato in gravi condizioni al Santa Corona. E’ Simone Rossi, ex assessore del Comune di Alassio: Valanga a Monesi: morto lo sciatore di 44 anni trasportato in gravi condizioni al Santa Corona. E’ Simone Rossi, ex assessore del Comune di Alassio: E’ morto uno dei quattro scialpinisti travolti da una Valanga a Monesi nell'entroterra d'Imperia. Lo comunica l'Azienda sanitaria locale di Savona, dove l'uomo… Leggi ...

