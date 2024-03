Uscire dagli opposti estremismi Dai disegni francesi alle parole del papa

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 10 marzo 2024) La polemica sul manifesto ufficiale francese in vista dei giochi olimpici del 2024 ha un fondamento maggiore di quel che appare. Nel manifesto diffuso da Parigi nei giorni passati si disegna un’immagine di Parigi nella quale è raffigurata anche la cupola della chiesa di San Luigi dei disabili, ma senza croce. Così la guglia sembra una lancia. Una fantasia scherzosa dell’autore, si è detto da Parigi. Strano. Già nel 1924, in occasione dei giochi olimpici ospitati a Parigi un secolo fa, si liberò la medesima fantasia. Quella volta scomparve la croce dalla cupola della chiesa del Sacro Cuore. Non conosco gli artisti e non sono un appassionato di guglie o croci, ma non vorrei che dietro questa ripetizione si nasconda un problema: la laicità come viene concepita a Parigi ricorda una religione atea? Se così fosse, sarebbe tutt’altro dalla laicità: né sottomissione alla “cattolicità” dello ...