(Di domenica 10 marzo 2024) L'amministrazione Usa starebbe esplorando modi per far cadere il governo di estrema destra del premier israeliano Sempre più frustrata per il modo in cui il premier israeliano Benjaminsta gestendo la guerra a Gaza, l'amministrazione del presidente americano Joestarebbe esplorando modi per far cadere il governo di estrema destra del premier israeliano.

Ucraina - Russia, Kiev al Papa: "La nostra bandiera è gialla e blu, non bianca": Ho inviato una lettera agli ebrei di Israele, per riflettere su questa situazione. Il negoziato non ... "Il Papa usa il termine bandiera bianca, e risponde riprendendo l'immagine proposta dall'...

Guerra in Medio Oriente, nave Usa verso Gaza per costruire il molo per gli aiuti: Anche il presidente Usa Joe Biden ha dichiarato di ritenere "difficile" un cessate il fuoco tra Israele e Hamas nella Striscia nelle prossime ore, e per questo si è detto "molto" preoccupato per le ...

Usa-Israele, Biden e la strategia anti-Netanyahu: il piano della Casa Bianca per far cadere il governo israeliano: Usa-Israele, Biden e la strategia anti-Netanyahu: il piano della Casa Bianca per far cadere il governo israeliano: Nell'articolo, rilanciato da Times of Israel, viene citato un esperto Usa che spiega che la Casa Bianca capisce che "Netanyahu si è messo da solo nell'angolo: non ha spazio di manovra, ci sta ...

