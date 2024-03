Urne aperte in Abruzzo alle 7 00 | si vota fino alle 23 00

(Di domenica 10 marzo 2024) I seggi per le elezioni regionali insi sono aperti7 e si chiuderanno questa sera20. Al termine inizieranno le operazioni di spoglio. Si va al voto in 305 comuni: il totale deinti è pari a 1.208.276 di cui 592.041 uomini e 616.235 donne su una popolazione censita di 1.275.950. Le sedi dei seggi elettorali sono 1.634 di cui 13 ospedaliere. Le sezioni sono a Chieti 460, a L'Aquila 405, a Pescara 396 e a Teramo 373.regionali del 2019 inti furono il 53%, un netto calo rispettoconsultazioni precedenti, quelle del 2014, quando andò are il 61,56% degli aventi diritto.più recenti politiche, quelle del 2022, ...

