Uno sguardo aperto sul futuro

(Di domenica 10 marzo 2024) Lo stupore. Avete mai guardato il viso di un bambino quando si trova davanti a qualcosa di mai visto prima? Gli occhi sono spalancati dinanzi all’inatteso. È loche dovremmo tornare ad avere quando camminiamo per la città. Lo stupore della meraviglia (si spera), ma anche lo stupore per ciò che non va. Non per lamentarsi tanto per lamentarsi che è uno sport assai praticato a queste latitudini, così come nel resto del Paese. No, per ritornare a meravigliarci e a prenderci cura della nostra città. Sia essa quella in cui siamo nati o quella d’elezione.