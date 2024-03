Undicesimo tapiro d’oro per Christian Vieri dopo l’annuncio di Adani | Cassano e Ventola | “Non mi interessa rispondere | parlerà il mio avvocato”

(Di domenica 10 marzo 2024) “Non ho niente da dire,il mio”. Così, in modo secco e perentorio,ha risposto allo storico inviato di Striscia La Notizia, Valerio Staffelli, che gli ha consegnato il suo. Il motivo?fatto da Lele, Antonioe Nicolache si son detti pronti a creare un nuovo show senza di lui. Il trio ha annunciato la nascita di un loro nuovo programma online,il polemico “divorzio” dae dalla sua BoboTv.è stato fatto a modo loro, conche ha attaccato: “Voglio dire a qualche pagliaccio, buffone e pezzo di m… ...

Bobo TV, Vieri lascia la parola all'avvocato: le dichiarazioni su Adani, Ventola e Cassano a Striscia La Notizia: Valerio Staffelli ha consegnato a Bobo Vieri l'undicesimo tapiro della sua carriera. L'inviato di Striscia La Notizia ha deciso di far visita all'ex attaccante dopo che Daniele Adani, Antonio Cassano ...

Bobo TV, Vieri lascia la parola all'avvocato: le dichiarazioni su Adani, Ventola e Cassano a Striscia La Notizia: Valerio Staffelli ha consegnato a Bobo Vieri l'undicesimo tapiro della sua carriera. L'inviato di Striscia La Notizia ha deciso di far visita all'ex attaccante dopo che Daniele Adani, Antonio Cassano ...

Covid, quattro anni fa l’Italia in lockdown contro il virus: Covid, quattro anni fa l’Italia in lockdown contro il virus: (Adnkronos) – Sono passati 4 anni dal 9 marzo 2020 quando il presidente del Consiglio dell'epoca, Giuseppe Conte, annunciò all'Italia il lockdown contro l'emergenza Covid-19 arrivata nel Paese dalla C ...

Striscia la notizia, Tapiro d’Oro a Vieri: “Dirà tutto il mio avvocato”: Striscia la notizia, tapiro d’Oro a Vieri: “Dirà tutto il mio avvocato”: Questa sera, venerdì 8 marzo, andrà in onda la consegna dell'Undicesimo tapiro d'oro all'ex calciatore: ecco perché ...

Tapiro d’oro a Vieri dopo il video di Cassano, Adani e Ventola: «Parlerà il mio avvocato»: tapiro d’oro a Vieri dopo il video di Cassano, Adani e Ventola: «Parlerà il mio avvocato»: Dopo aver ricevuto il suo Undicesimo tapiro, l’ex attaccante dell’Inter ha replicato così al video con cui i suoi ex compagni della Bobo Tv Cassano, Adani e Ventola hanno annunciato la nascita del lor ...