Un'altra tragedia nel lago di Como. Sub muore durante un'immersione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 10 marzo 2024) Fabio era un sommozzatore esperto e meticoloso. Era un ingegnere del resto e non lasciava nulla al caso. Sapeva quindi del rischio che avrebbe corso con una riemersione rapida. Non aveva però altra chance che quella di pallonare per tornare a galla il più in fretta possibile, altrimenti sarebbe morto là sotto, a decine di metri di profondità negli abissi deldi. I suoi compagni di immersione hanno compreso immediatamente la situazione e subito allertato i soccorritori, ma poco dopo il suo ricovero d’urgenza in ospedale all’Alessandro Manzoni di Lecco, Fabio Mancini, 62enne di Cusago, è morto. "Embolia", le cause del decesso. Per la veloce risalita, senza effettuare le tappe di decompressione, nel suo organismo si sono cioè formate delle bolle d’aria che hanno impedito al suo sangue di raggiungere e ossigenare gli organi vitali. L’unica ...