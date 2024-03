Una ‘nuova’ arma russa per devastare il fronte ucraino | la strategia di Mosca

(Di domenica 10 marzo 2024) (Adnkronos) – Un’basilare dell’era sovietica riconvertita in bomba lanciata dall’alto e in grado di provocare un cratere largo 15 metri. E’ così che la Russia starebbe decimando le difese ucraine e spostando gli equilibri al, causando devastazioni e pesanti perdite a Kiev. Labombasi chiama FAB-1500, “essenzialmente un’da 1,5 tonnellate di cui quasi la metà è costituita da esplosivi ad alto potenziale”, spiega la Cnn. L’“viene lanciata dall’alto da aerei da combattimento da una distanza di circa 60-70 chilometri, fuori dalla portata di molte difese aeree ucraine. Il FAB-1500 è un altro esempio di come la Russia stia combattendo la guerra in Ucraina, infliggendo massicce distruzioni prima di tentare di conquistare il territorio”, spiega la testata. ...

