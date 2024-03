Una manovra da vecchio Kgb | dossieraggio | il più pesante dei sospetti sullo scandalo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 10 marzo 2024) Di dossieraggi mostruosi e di altri racconti d'intimità violate. A discettare del verminaio che sta emergendo dalla pesca abusivissima d'informazioni dal catino della Direzione Nazionale Antimafia, Raffaele Della Valle, decano dei principi del foro, si inalbera. Dato il riconosciuto aplomb da Lord Brummell non gli accade spesso. Eppure, molto in questa faccenda non torna, e ne destabilizza l'intuito giudiziario. Caro avvocato Della Valle, parliamo di 10mila accessi e 33mila file di dati abusivi scaricati dal finanziere Pasquale Striano. Che finora pare l'unico colpevole. Ma lo è davvero? «Mi lasci dire: la cosa è vergognosa, e mi fa dubitare del fatto che, a 84 anni, io possa morire credendo dignitosamente nella giustizia. C'è la chiara violazione dell'art.15 della Costituzione, diritto alla privacy, uno dei capisaldi della nostra democrazia; sarebbe già grave se lo violasse un ...