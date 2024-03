Una leader e non una follower Dalla Leopolda l' attacco di Renzi alla von der Leyen

Leopolda, ciclone Renzi su von der Leyen: "Una che ha mandato Di Maio in Medio Oriente...": ... l'evento - simbolo del leader di Italia Viva, afferma che von der Leyen 'non deve essere rieletta', 'chiederò di non votarla, ma di votare una leader e non una follower delle ideologie'. 'Ha fallito'...

Ue, Von der Leyen scricchiola dopo 3 giorni Il fuoco amico nel Ppe, gli attacchi dei macroniani: perché la ricandidatura pare già più ...: A mio giudizio non deve essere confermata e se sarò eletto proporrò di votare contro perché serve una leader e non una follower dell'ideologia '. La vicinanza a Viktor Orbán la vede però solo Renzi. ...

Guerra, la Moldavia nel mirino della Russia: ecco i piani di Mosca per influenzare il referendum pro Europa: Guerra, la Moldavia nel mirino della Russia: ecco i piani di Mosca per influenzare il referendum pro Europa: Poco dopo l'inizio della guerra, una serie di esplosioni ha colpito la regione; un leader dell'opposizione è stato trovato ucciso nella sua casa lo scorso luglio; e il mese scorso l'ansia è aumentata ...

Leopolda, Renzi boccia von der Leyen: «Ha fallito, non va rieletta alla guida dell'Ue». E prepara l'assalto a Forza Italia: Leopolda, Renzi boccia von der Leyen: «Ha fallito, non va rieletta alla guida dell'Ue». E prepara l'assalto a Forza Italia: Dunque, niente bis sulla poltrona più alta di Bruxelles: «Se sarò eletto, proporrò di votare contro. In Europa serve una leader, non una follower». Eccolo, l’annuncio che Renzi teneva in serbo per il ...

Dal caso Moro a Mani Pulite: rivelazioni inedite e vecchi conti da saldare durante la presentazione di Pellegrino: Dal caso Moro a Mani Pulite: rivelazioni inedite e vecchi conti da saldare durante la presentazione di Pellegrino: Poi due anni fa sua figlia Stefania mi mostrò una lettera in cui il padre si lamentava con il governo di Tunisi di aver dovuto mentire al Parlamento italiano e che non lo avrebbe mai più fatto». Chi ...