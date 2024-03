Una domenica di trasferte per i bianconeri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 10 marzo 2024) Al successo della Primavera 2 sul campo del Napoli si è aggiunto, ieri, quello dell’Under 14 in casa contro il San Marino. Isono infatti usciti dal Romagna Centro di Martorano forti del loro 2-0. Ma il weekend delle giovanili del Cavalluccio non scende di intensità nemmeno oggi. L’Under 17 sarà infatti impegnata nella sfida in trasferta contro Vicenza; fischio d’inizio al centro sportivo Aldo Moro di Monticello Conte Otto. Fuori dai prati di casa si misurerà anche l’Under 16, contro il Trento (ore 15 al centro sportivo Prada Cristo Re). In concomitanza con la partita dell’Under 17, anche l’Under 15 calpesterà terra vicentiva al Campo Comunale E. Peri di Bressanvido (inizio ore 14.30). All’Under 13 aspetta un viaggio più breve, rimanendo in terra emiliano-romagnola: alle 11 di oggi iincontreranno il Sassuolo sul campo sportivo ...