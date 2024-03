Un posto al sole | arriva il matrimonio più atteso? Cambia la vita di Rossella

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 10 marzo 2024)ilpiù? Fan di Unalin trepidante attesa di vedere ladire per sempre. Finalmente anche per questa favolosa fanciulla èto il momento tanto desiderato di convolare a nozze. Vederla nel suo abito bianco davanti all’altare sarà per i fan storici del programma una vera soddisfazione che mai avrebbero pensato di avere. Questa, infatti, è una soap opera tutta italiana che nessuno si sarebbe mai aspettato potesse essere così longeva.della soap “Unal” – (Credit: Instagram @thereal giorgia) – (Cityrumors.it)La prima puntata è andata in onda nel lontano 1993 sempre sulla terza rete della televisione ...