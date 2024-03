Un posto al sole | anticipazioni dall' 11 al 15 marzo | la decisione di Eduardo

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 10 marzo 2024)Sabbiese spiazzerà Clara Curcio ad Unal, come rivelano ledella soap opera partenopea'11 al 15. Intanto, Alberto continuerà a manipolare la donna con l'obiettivo di riconquistarla e rimettere in piedi la loro famiglia. Clara, però, sarà molto in apprensione in quanto, a causa di un ritardo, comincerà a sospettare di essere incinta. La donna acquisterà un test di gravidanza e, in preda ai dubbi, dimenticherà un importante incontro al Centro di Ascolto di Giulia. Quest'ultima le telefonerà per ricordarle l'appuntamento e la Curcio si precipiteràa Poggi, la quale noterà il suo turbamento e la inviterà a confidarsi con lei. A quel punto, Clara confesserà a Giulia che forse aspetta un figlio da. ...