UN PARI SCIALBO Marina e Pergolese non si fanno male

(Di domenica 10 marzo 2024)0 : Ricci, Cucinella, Maiorano, Rossetti, Giovagnoli, Carloni, Gregorini (23’st Sabbatini), Gagliardi (15’st Testoni), Pierandrei (42’st Piermattei), Nacciarriti, Rossini (32’st Gabrielli). All. Giorgini: Aluigi, Salsiccia, Anastasia, Piermarioli, Lattanzi, Savelli, Alessandri (7’st Casagrande), Gaia, Fraternali, Petrucci (7’st Bartolucci), Bucefalo. All. Guiducci ARBITRO: Negusanti di Pesaronon si. Finisce intà, uno 0-0 che lascia un po’ di amaro in bocca ai ragazzi di Giorgini. Le tante occasioni del primo tempo non sono state sfruttate a dovere, nella ripresa invece è il nervosismo a prendere il sopravvento (un espulso per parte). Casagrande avrebbe addirittura la ...

Le pagelle di Napoli-Torino 1-1: Kvara non basta, Osimhen delude, Milinkovic-Savic para tutto: 28° giornata Serie A Napoli-Torino 1-1 top e flop: Kvaratskhelia incanta il Maradona, Milinkovic-Savic è in serata di grazia. Osimhen non incide, Sanabria sì.sport.virgilio

Video/ Pro Sesto Giana Erminio (0-0) highlights: pareggio SCIALBO (Serie C, 5 marzo 2024): Video Pro Sesto Giana Erminio (risultato finale 0-0): highlights della partita valida per la trentesima giornata del campionato di Serie C Girone A ...ilsussidiario

Angri, nuovo cambio in panchina: esonerato Di Costanzo, torna Liquidato: L'Angri ha reso noto di aver sollevato dall'incarico l'allenatore Nello Di Costanzo. Il trainer acerrano era subentrato lo scorso 20 novembre a Stefano Liquidato, esonerato dopo il ...ilmattino