Un Negroni con l' Aceto Balsamico è un' ottima idea

(Di domenica 10 marzo 2024) Claudio Stefani, che rappresenta la 17esima generazione di Acetaia Giusti, ci accoglie nella nuova Boutique di Milano, tra le famigerate botti che custodiscono l’durante il processo di maturazione. Sì, perché la boutique meneghina di Acetaia Giusti non vende solo prodotti, bensì rappresenta una tradizione secolare. «Abbiamo voluto portare questo racconto nel centro di Modena, nel centro di Bologna e nel centro di Milano. Vogliamo raccontare l'. Per questo, prima di arrivare ai prodotti, ci si imbatte in una struttura che cerca di spiegare qualcosa sull'», spiega proprio Claudio. L'nella mixology chiara muscara'Acetaia Giusti - l’azienda che dal 1605 porta l’eccellenza ...