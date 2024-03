Un morto in Liguria travolto da una frana | valanghe sulle Alpi e mareggiate | l’Italia piegata dal maltempo

Santa Margherita Ligure, cordoglio per la morte di Antonio Lenzo: L'uomo non aveva malattie conosciute ma è probabile che sia morto per un malore improvviso. Molto conosciuto e stimato a Santa Margherita, Antonio Lenzo aveva perso due sorelle giovanissime. Lenzo ...

Chiavari, incidente mortale in via Piacenza, morto un 73enne: Chiavari - Indagini in corso per l'incidente mortale avvenuto questo pomeriggio in via Piacenza. A perdere la vita un 73enne che avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote sul quale viaggiava ed ...

Maltempo in Liguria, Aurelia interrotta per una frana: evacuata una rsa a Genova: Maltempo in Liguria, Aurelia interrotta per una frana: evacuata una rsa a Genova: Come previsto, un'ondata di maltempo si è abbattuta sull'Italia, in particolare tra Liguria, Lombardia e Piemonte nel weekend del 9 e 10 marzo 2024. Aurelia chiusa in più punti, attenzione ai livelli ...

Maltempo in Liguria, le immagini sui social: Maltempo in Liguria, le immagini sui social: Forte ondata di maltempo in Liguria, dove i fiumi si sono ingrossati e si sono verificati smottamenti e chiusure stradali. Chiuso un tratto dell’Aurelia. Caduti alberi e massi sulle strade.

La Spezia, sbloccati i fondi Pnrr. Dodici milioni per le bonifiche: La Spezia, sbloccati i fondi Pnrr. Dodici milioni per le bonifiche: Attraverso la firma di un decreto che accoglie le richieste di Regione Liguria arriva dal ministero dell’Ambiente e della sicurezza Energetica il via libera allo sblocco di oltre 12 milioni di euro, a ...