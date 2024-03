Un gol per l’inclusione Bimbi autistici in squadra

(Di domenica 10 marzo 2024) Un gol persociale dei bambini che soffrono di disturbi dello spettro autistico e anche per i loro genitori. Lo hanno segnato papà Francesco e il piccolo Edo. Francesco Castigliego è un allenatore di calcio di 38 anni; suo figlio Edo è un bimbo di 5che soffre di una grave forma di autismo. Insieme hanno fondato unadi calcio a 5, in cui giocano sia bambini con disturbi dello spettro autistico di diverso grado, sia compagni che invece non soffrono di alcuni disturbo particolare. Il primo incontro lo hanno disputato nei giorni scorsi, sul campo dell’oratorio di Lomagna, tree due “normali“ da una parte, i pulcini del Gso di Lomagna appunto dall’altra. Per un bambino autistico giocare seguendo determinate regole e in uno spazio aperto è già un piccolo miracolo, giocare in ...

