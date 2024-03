Un altro ferragosto | la regia di Paolo Virzì e quei riflessi delle contraddizioni italiane

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 10 marzo 2024) Il set, lee una partitura da interpretare:, Anna Ferraioli Ravel e Vinicio Marchioni raccontano l'esperienza di Un. Undi, sequel diretto (direttissimo) del suo cult Anni Novanta, Ferie d'agosto, è un film che non ci gira troppo intorno. In che senso? Lo spiega proprio il regista, in apertura di presentazione: "Questo film parla dello scorrere del tempo. Ci sono nascite e lutti improvvisi, nuovi inizi e finali. Amori che nascono e amori che muoiono. Non ci giro intorno, Unparla di morte perché la morte è parte della vita". Mai banale nello sguardo,, come spiegato ...