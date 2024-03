Ultime notizie Calcio Estero | i risultati del sabato nei campionati europei

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 10 marzo 2024) Tutte lepiù importanti del giorno nel, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione diNews 24Premier League: l’Arsenal fatica, ma vincePremier League: vittoria senza difficoltà per il Manchester United contro l’Everton, bene anche l’Arsenal Bundesliga: è tornato il Bayern Monaco! Mainz travolto É tornato il Bayern Monaco: i bavaresi vincono e travolgono il Mainz per 8-1: Kane protagonista con una tripletta. Atletico Madrid, in campo i prossimi avversari dell’Inter: ecco come è andata Il prossimo avversario dell’Inter nel ritorno dell’ottavo di finale di Champions League, l’Altetico Madrid perde contro il Cadice Clamoroso Osimhen, il compagno di nazionale: «Ecco dove andrà» Osimhen andrà ...