Ue | Von der Leyen scricchiola dopo 3 giorni? Il fuoco amico nel Ppe | gli attacchi dei macroniani | perché la ricandidatura pare già più debole

(Di domenica 10 marzo 2024)su Ursula von derappena tredalla suaufficiale come Spitzenkandidat, candidato di punta, del Partito Popolare Europeo, la presidente uscente della Commissione Ue è già oggetto disia da parte di alcune componenti dello stesso Ppe sia, soprattutto, dell’ala macroniana dei liberali di Renew Europe. Così, mentre lei continua a ripetere di non volersi mettere al tavolo con la destra nazionalista per formare una maggioranza all’Europarlamento, da sinistra piovono accuse. Il presidente dei Popolari, Manfred Weber, la sostiene in pubblico pur sapendo che, nel caso in cui la sua candidatura salti, sarebbe lui in lizza per sostituirla. E chi punta su di lei come cavallo vincente, ad esempio Giorgia Meloni, rischia di ...

Renzi alla Leopolda attacca von der Leyen: "Non va rieletta, serve un vero leader": "Ursula von der Leyen a mio giudizio non deve essere rieletta. Chiederò di non votare Ursula von der Leyen, di votare una leader e non una follower delle ideologie". Lo ha detto il leader Iv Matteo Renzi nel ...

Dagli arrosticini alla gloria. Abruzzo caput mundi: E quando ti può crollare la terra sotto i piedi non servirà il finto sostegno amicale della Von der Leyen che ti liquiderà col sorriso ed una pacca sulle spalle, perché non decide lei. E se cambierà, ...

Leopolda, Renzi boccia von der Leyen: «Ha fallito, non va rieletta alla guida dell'Ue». E prepara l'assalto a Forza Italia: Leopolda, Renzi boccia von der Leyen: «Ha fallito, non va rieletta alla guida dell'Ue». E prepara l'assalto a Forza Italia: E dallo stesso luogo in cui quattordici anni fa lanciò la crociata contro lo stato maggiore del Pd, stavolta mette nel mirino Ursula von der Leyen. La presidente dell’esecutivo Ue - scandisce il ...

Renzi alla Leopolda attacca von der Leyen: “Non va rieletta, serve un vero leader”: Renzi alla Leopolda attacca von der Leyen: “Non va rieletta, serve un vero leader”: «Ursula von der Leyen a mio giudizio non deve essere rieletta. Chiederò di non votare Ursula von der Leyen, di votare una leader e non una follower delle ideologie». Lo ha detto il leader Iv Matteo Re ...

La Leopolda scatena Renzi: «No al bis di von der Leyen, è solo un’influencer»: La Leopolda scatena Renzi: «No al bis di von der Leyen, è solo un’influencer»: Matteo Renzi ha lanciato l’affondo contro la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, colpendo per interposta persona Antonio Tajani: «Non deve essere confermata alla guida della Ue ...