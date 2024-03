(Di domenica 10 marzo 2024) Il presidente ucraino non nomina il Pontefice: "Mediazione virtuale da 2500 km non ci serve" "La bandiera dell'è gialla e blu", "laè inaccanto alle persone" e "la mediazione virtuale a 2500 km" da Kiev non serve. E' il messaggio del presidente ucraino Volodymyrche, senza nominare in maniera

Ucraina, Zelensky e la 'risposta' al Papa: "Chiesa è qui in prima linea": ...dell'Ucraina è gialla e blu" , "la chiesa è in prima linea accanto alle persone" e "la mediazione virtuale a 2500 km" da Kiev non serve. E' il messaggio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky che, ...

Ucraina, Zelensky: "Chiesa non è a 2.500 chilometri, non serve mediazione virtuale". LIVE: 'Follia russa deve perdere questa guerra', ha anche scritto il presidente in un post su X dopo le parole con cui Papa Francesco auspicava che Kiev sedesse al tavolo del negoziato con Mosca. 'Quanto ...

Guerra, Zelensky: «La Chiesa è al fronte, non a mediare virtualmente». La replica alle parole del Papa: Guerra, Zelensky: «La Chiesa è al fronte, non a mediare virtualmente». La replica alle parole del Papa: Guerra Ucraina. Le forze russe hanno lanciato nella notte 39 droni kamikaze sull' Ucraina, 35 dei quali sono stati abbattuti dalla difesa aerea di Kiev: lo ha reso noto l'Aeronautica ...

Macron e Zelensky firmano un accordo di sicurezza. Il video del Presidente ucraino: Macron e Zelensky firmano un accordo di sicurezza. Il video del Presidente ucraino: (Agenzia Vista) Kiev, 10 marzo 2024 Ecco le immagini della firma dell'accordo per la sicurezza firmato da Macron e Zelensky. Il video postato dal Presidente ucraino. / Telegram Zelensky Fonte: Agenzia ...

Ucraina, Zelensky e la 'risposta' al Papa: "Chiesa è qui in prima linea": Ucraina, Zelensky e la 'risposta' al Papa: "Chiesa è qui in prima linea": Il presidente ucraino non nomina il Pontefice: "Mediazione virtuale da 2500 km non ci serve" ...