Ucraina | Zelensky e la ‘risposta’ al Papa | “Chiesa è qui in prima linea”

(Di domenica 10 marzo 2024) (Adnkronos) – "La bandiera dell'è gialla e blu", "laè inaccanto alle persone" e "la mediazione virtuale a 2500 km" da Kiev non serve. E' il messaggio del presidente ucraino Volodymyrche, senza nominare in maniera esplicitaFrancesco, pare riferirsi alle parole che il Pontefice ha rilasciato alla L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a webmagazine24©

Con il nucleare a portata di mano non ha senso parlare di diritto alla difesa armata. Il ragionamento del Papa, i deliri di Kiev (I. ...: Poi, sotto la 'pressione degli Usa', il presidente ucraino Volodymyr Zelensky firmò un decreto, ... Così, ha aggiunto, 'l'Ucraina è stata sacrificata come uno strumento'. 'Sfortunatamente - conclude ...

L'ira di Kiev dopo le parole del Papa: "Non alzeremo mai la bandiera bianca, la vera Chiesa è qui". E per Mosca Francesco "riconosce gli ...: ... ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky , rispondendo al Papa pur senza citarlo ... La bandiera ucraina è gialla e blu e "non alzeremo mai altre bandiere", ha proseguito il capo della ...

Papa Francesco appello all’Ucraina: “Abbracci bandiera bianca per salvare vite”: Papa Francesco appello all’Ucraina: “Abbracci bandiera bianca per salvare vite”: Papa Francesco ha esortato l'Ucraina a considerare l'opzione di alzare la bandiera bianca per porre fine al conflitto con la Russia.

Guerra, Zelensky: «La Chiesa è al fronte, non a mediare virtualmente». La replica alle parole del Papa: Guerra, Zelensky: «La Chiesa è al fronte, non a mediare virtualmente». La replica alle parole del Papa: Guerra Ucraina. Le forze russe hanno lanciato nella notte 39 droni kamikaze sull' Ucraina, 35 dei quali sono stati abbattuti dalla difesa aerea di Kiev: lo ha reso noto l'Aeronautica ...

Macron e Zelensky firmano un accordo di sicurezza. Il video del Presidente ucraino: Macron e Zelensky firmano un accordo di sicurezza. Il video del Presidente ucraino: (Agenzia Vista) Kiev, 10 marzo 2024 Ecco le immagini della firma dell'accordo per la sicurezza firmato da Macron e Zelensky. Il video postato dal Presidente ucraino. / Telegram Zelensky ...