Ucraina | tutte le reazioni alle parole del papa sulla bandiera bianca

(Di domenica 10 marzo 2024) “Alla segreteria di Stato non sanno a che Santo votarsi” è l’unico imbarazzatissimo commento che trapela dal Vaticanoclamorosa affermazione diFrancesco che in un’intervista alla televisione svizzera, a proposito dell’, ha affermato testualmente: “Quando vedi che sei sconfitto, che le cose non vanno, occorre avere il coraggio di negoziare”. La precisazione della Sala Stampa vaticana, che ha specificato che “ilha ripreso l’immagine dellaproposta dall’intervistatore, per indicare la cessazione delle ostilità, la tregua raggiunta con il coraggio del negoziato. Il suo auspicio è una soluzione diplomatica per una pace giusta e duratura”, ha ulteriormente dato l’impressione che le affermazioni a ruota libera di Bergoglio rappresentassero un colossale ...

