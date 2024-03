Ucraina | Russia | ‘abbattuti 4 droni di Kiev sulla regione di Belgorod’

(Di domenica 10 marzo 2024) Mosca, 10 mar. (Adnkronos) – Laafferma di aver sventato attacchi connelladi Belgorod, al confine con l’. “Intorno alle 6.40, ora di Mosca, è stato impedito un tentativo del regime didi sferrare un attacco terroristico con l’impegno dicontro obiettivi nel territorio della Federazione russa”, ha reso noto il ministero della Difesa russo, aggiungendo che “i sistemi di difesa aerea hanno distrutto dueucraini in volodi Belgorod”. Nella notte, secondo le notizie del ministero riportate dall’agenzia russa Tass, erano già stati abbattuti altri “dueucraini” nella stessa area. L'articolo CalcioWeb.

