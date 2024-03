Ucraina | Kiev | ' abbattuti 35 droni russi su 39 | attacchi anche con missili S-300'

(Di domenica 10 marzo 2024), 10 mar. (Adnkronos) - I militari diaffermano di aver abbattuto 35 "kamikaze" su 39 lanciati dallaa nelle ultime ore contro il territorio ucraino. "Nella notte" i"hanno preso di mira le regioni di Kharkiv e Donetsk con quattroS-300 e hanno lanciato 39Shahed", fa sapere l'Aeronautica militare di. E, come riporta Ukrinform, 35sono statinelle regioni di, Kirovohrad, Mykolaiv, Dnipropetrovsk, Cherkasy, Odessa, Kherson, Khmelnytskyi, Vinnytsia e Zhytomyr. Non è chiaro se ci siano stati danni e non vengono forniti dettagli sui denunciaticon gli S-300.

