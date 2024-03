Tuttosport – “Solo lui e Del Piero possono…”

(Di domenica 10 marzo 2024) 2024-03-10 13:37:19 Fa notizia quanto riportato poco fa da TS: Ci sono giocate impossibili da dimenticare. Questa mattina, i tifosi più nostalgici sono stati messi a dura prova dal club bianconero, che sui propri profili social ha riproposto una delle più belle immagini di repertorio di Zidane con la maglia della Juve. L’ex centrocampista della Vecchia Signora, in forza al club dal 1996 al 2001, ha consegnato alla tradizione calcistica il ricordo di tante prodezze tecniche che lo hanno reso una icona mondiale. Tra queste, la ruleta ai danni di Morfeo durante il match contro l’Atalanta, che Allegri ospiterà questa sera nel match valido per la 28ª giornata di Serie A. Una delle mosse più tipiche del suo repertorio, che la Juve ha riproposto su Instagram accompagnato dal messaggio “Zidane’s signature move. Omg Zizou”. Le reazioni dei tifosi Ironiche o nostalgiche, le reazioni dei ...

