Tuttosport – Atletico-Inter | Inzaghi perde due giocatori | “Hanno dei problemi”

(Di domenica 10 marzo 2024) 2024-03-09 23:09:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di: “Siamo molto felici, abbiamo onorato il compleanno dell’con una vittoria che per noi era importantissima. Manteniamo il distacco da chi ci insegue“. Sono le parole di Simoneal termine della trasferta di Bologna, dove l’ha battuto la formazione di Thiago Motta grazie alla rete di Bisseck al 37?. Un risultato che consente ai nerazzurri di portarsi momentaneamente a +18 sulla Juventus, che domani allo Stadium ospiterà l’Atalanta di Gasperini. Il prossimo impegno stagionale dell’sarà la gara di ritorno in Champions contro l’Madrid, in programma mercoledì 13 al Wanda Metropolitano.su ...