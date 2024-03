“Tutti concentrati | lui era rapito da San Siro” | retroscena da Milan-Empoli

Calcio: Serie A. Pioli 'Iniziata bene una settimana fondamentale': Siamo però tutti concentrati sulla fine della stagione. Al Milan sto dando tutto e ho ricevuto tantissimo da tutti. Non posso che essere felice e motivato nello sperare che questa esperienza possa ...

Pioli: Lo Slavia vorrà fare gara della vita ma magari la facciamo noi - Top News: Siamo tutti concentrati sul presente. Al Milan ho ricevuto tantissimo, anche tante critiche ma va bene così e spero possa durare ancora a lungo'.

Pioli: "Il futuro È incerto per tutti, al Milan sto vivendo qualcosa di eccezionale": Pioli: "Il futuro È incerto per Tutti, al Milan sto vivendo qualcosa di eccezionale": Qui siamo Tutti concentrati sul presente, è quello che conta di più. Ciò che sto vivendo qui è qualcosa di eccezionale, sto dando tutto da quando sono arrivato e ho ricevuto tantissimo. Sono felice e ...

Pagina 2 | Pioli e la frase sul suo futuro al Milan: "Futuro incerto per tutti, ma...": Pagina 2 | Pioli e la frase sul suo futuro al Milan: "Futuro incerto per Tutti, ma...": L'alleantore dei rossoneri ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match vinto a San Siro con il risultato di 1-0 sull'Empoli ...

Pioli e il futuro al Milan: "È incerto per tutti, figuriamoci per chi...": Pioli e il futuro al Milan: "È incerto per Tutti, figuriamoci per chi...": Si parla troppo del futuro, il futuro è incerto per Tutti, figuriamoci per l’allenatore di un grande club. Siamo Tutti concentrati sul presente e sulla prossima partita, è quello che conta di più - ...