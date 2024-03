Tutta la moda su cui investire per oggi e domani

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di domenica 10 marzo 2024) In un fashion system che va sempre più veloce, tra sfilate e collezioni che sembrano non fermarsi mai, GQ ha scelto per voi i migliori accessori da acquistare una volta e custodire gelosamente per sempre. Borse colorate curate nei minimi dettagli, scarpe elegantissime e dalle silhouette accattivanti. Il meglio del meglio degli investment pieces da avere subito e da utilizzare a lungo. Loewe AccessoriLoeweLa Puzzle Fold Tote in pelle di Loewe è la migliore amica di chi ha sempre qualche problema di troppo nel chiudere la valigia prima di un viaggio importante. Si piega e una volta aperta è una bellissima borsa creata dalla mente di Jonathan Anderson. Balenciaga AccessoriBalenciagaA bit more quiet? La Rodeo Bag di Balenciaga è forse la prima borsa che si adatta al vostro stile. Classico nella sua versione base e decisamente più appariscente ...