Turismo | in Puglia servono 20mila addetti | «Difficile riuscire a reperirli tutti»

La Puglia , una regione sempre più ?sexy? - com?è stata definita dal ministro del Turismo Daniela Santanché , intervenuta ieri in chiusura della Btm a Bari - si... (Leggi)

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Dal 27 al 29 febbraio BTM – Business Tourism Management (X edizione) e BuyPuglia (VIII edizione) tornano negli spazi della Fiera del Levante per ... (Leggi)

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Dal 27 al 29 febbraio BTM – Business Tourism Management (X edizione) e BuyPuglia (VIII edizione) tornano negli spazi della Fiera del Levante per ... (Leggi)

(Adnkronos) - Bari, 22/02/2024 – Oltre un centinaio di eventi distribuiti in 8 sale conferenze e una decina di aree tematiche con la presenza di oltre 400 relatori per avviare tavoli di confronto, ... (Leggi)

Bari, 22/02/2024 – Oltre un centinaio di eventi distribuiti in 8 sale conferenze e una decina di aree tematiche con la presenza di oltre 400 relatori per avviare tavoli di confronto, formazione, ... (Leggi)

tanti vacanzieri in Puglia, ma i conti del contributo al Pil non tornano. Il Turismo in Puglia cresce, ma tra il sommerso degli affitti brevi e l?avanzata inesorabile delle nuove tecnologie, le... (Leggi)