Tumori | come e quando perdere peso è un campanello d’allarme

(Di domenica 10 marzo 2024) Un nuovo studio presentato sulle pagine di Jama rimarca il legame, osservando correlazioni soprattutto per alcune neoplasie

La campagna dell'Asl Napoli 1 Centro prevede Hpv test, Pap test, mammografie ed esami per il carcinoma del colon retto gratuiti per i residenti di Napoli , Capri e Anacapri.

Sarah Ferguson ha posato vestita interamente di rosa in occasione della Cancer Prevention Action Week, esortando le persone a non trascurare i controlli di routine. La Duchessa di York ha postato lo ...

Lo stress favorisce la diffusione del cancro , facendo in modo che alcuni globuli bianchi, chiamati neutrofili, formino strutture appiccicose, simili a trappole extracellulari, che creano un ambiente ...

Una diagnosi di tumore stravolge la vita di chi ne è interessato ma anche di sta intorno, familiari in primis. La paura della parola cancro, nonostante i grandi passi avanti della ricerca nella ...

Lotta ai Tumori infantili. Tanti con l'Ageop in piazza: "Una giornata per i nostri bimbi": "Una giornata dedicata ai nostri bambini ammalati di cancro, affinché anche la malattia sia un tempo di speranza e per dargli la possibilità di vivere il proprio futuro", apre Giada Oliva, coordinatri ...

Prevenzione dei Tumori. Incontro a Villa Donatello: Donne più propense allo screening rispetto agli uomini, emerge dal Congresso della Società Italiana di Andrologia a Villa Donatello. Focus su prevenzione Tumori prostata e mammella.

Bimbo malato di leucemia curato con le Car-T all'ospedale Santobono di Napoli: è salvo. «Speranza per i piccoli pazienti»: Leucemia linfoblastica acuta B resistente alle terapie: una diagnosi che suonava come una drammatica condanna per un bambino napoletano di soli 4 anni e i suoi genitori. E invece grazie alla terapia..