Tromba d’aria | il maltempo colpisce ancora | “Tutto distrutto”

(Di domenica 10 marzo 2024) Ilannunciato sulla Lombardia ha lasciato un segno indelebile su diverse località, causando danni e disagi che hanno coinvolto abitazioni, veicoli e infrastrutture. Tra le città più colpite, Porto Mantovano (MN), Brescia, Lissone e Lodi hanno sperimentato la furia degli elementi naturali. A Porto Mantovano, unasi è scatenata tra le 13 e le 13:30, provocando danni significativi. Numerose abitazioni e capannoni sono stati scoperchiati dalla violenza del vento, con tegole e lamiere strappate che, cadendo sulla strada, hanno danneggiato diverse auto in sosta. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente, impegnati nella messa in sicurezza delle zone colpite, comprese recinzioni di cantieri edili danneggiate. A Brescia, la situazione non è stata meno grave. Un ponteggio è crollato sul Foro Romano in piazza ...