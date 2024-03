Trento Pesaro 109-82 | i biancorossi reggono solo 20 minuti

(Di domenica 10 marzo 2024)10 marzo 2024 - La teoria della cavalleria leggera non ha funzionato:esce ‘bastonata’ dal campo dicon 27 punti sul groppone di distacco: 109 a 82. Una disfatta che nasce soprattutto dalla pochezza difensiva della formazione di Sacchetti che si è tradotta in un divario enorme nella lotta sotto i tabelloni dove la formazione biancorossa ne ha presi ben 17 meno dei padroni di casa: 39 a 22 il conteggio.ha retto praticamente venti. Un equilibrio dovuto soprattutto alle performance offensiva di Bamforth che chiude prima del riposo con un 3 su 3 dalla lunga distanza. Impatto non invece secondo le aspettative per Foreman, autore di una prestazione lontana da quella del suo esordio con Brescia dove aveva fatto sognare i tifosi. Qualche ...

Serie C: si parte con Perugia - Ancona, i big - match della 31esima giornata e dove vederli in tv: Trento - Virtus Verona , in diretta su Sky Sport 256. SABATO 9 MARZO ORE 18.30 Lumezzane - Pro ... Arezzo - Vis Pesaro, in diretta su Sky Sport 254. Triestina - Alessandria , in diretta su Sky Sport ...

Serie C NOW 2023/24 - Diretta Sky 31a Giornata: Palinsesto e Telecronisti: Sempre alle 16:15 , nel Girone A, Trento giocherà contro Virtus Verona , con Marco Pagano alla ... Arezzo giocherà contro Vis Pesaro , con Matteo Occhiuto alla telecronaca su Sky Sport 254 e in ...

LBA - Pesaro con un pessimo secondo tempo, Trento lo domina e dà spettacolo: LBA - Pesaro con un pessimo secondo tempo, Trento lo domina e dà spettacolo: Trento fa il suo con tre incursioni dal lato destro e la schiacciata di Grazulis per l'8-9 dopo 3', mentre Biligha è preciso dall'arco per il vantaggio. A metà frazione di nuovo avanti Pesaro 11-14 ...

LIVE LBA - PESARO CON UN 2* TEMPO SENZA DIGNITÀ, TRENTO LO DOMINA E DÀ SPETTACOLO: LIVE LBA - Pesaro CON UN 2* TEMPO SENZA DIGNITÀ, Trento LO DOMINA E DÀ SPETTACOLO: Pesaro sempre più disunita ... Si chiude sul 109-82 dopo un secondo tempo con poca dignità da parte degli ospiti. Trento registra addirittura 60 punti nell'area pitturata; Kamar Baldwin il migliore ...

Zero difesa: la Vuelle dura un tempo poi viene umiliata da Trento: Zero difesa: la Vuelle dura un tempo poi viene umiliata da Trento: Partono forte le due squadre. Per Trento due belle entrate di Baldwin e Grazulis, mentre sono 7 i punti della Vuelle dopo la tripla di Bamforth, seguita dal jumper di Totè e il contropiede di McDuffie ...