(Di domenica 10 marzo 2024) Il nuovo regolamento, articolato in 9 punti, votato nel Comune di Volano, entrerà in vigore dal 2 aprile

Trento, a passeggio col cane con lo spruzzino per pulire l’urina: multe di oltre 300 euro per i trasgressori: Unica deroga al divieti di “consentire ad animali di urinare su edifici, muri di cinta, manufatti sulla pubblica via e marciapiedi, monumenti, veicoli in sosta e nelle aiuole dei parchi pubblici”, si ...repubblica

Il salvataggio di Ashley, il cane legato a un palo con un cavo elettrico e paralizzato dalla paura: Segui La Zampa su Facebook (clicca qui), Instagram (clicca qui) e Twitter (clicca qui) Non perderti le migliori notizie e storie di ...ilsecoloxix

Bagni bollenti e bastonate con una canna di bambù, bimbo di 3 anni ucciso dalla mamma: «La Bibbia dice che posso castigarlo»: Una madre ha ucciso suo figlio di tre anni perché la Bibbia dice che poteva «castigarlo». I dettagli su questa terribile tragedia non finiscono qui. La donna ha affermato ...leggo