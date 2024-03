Tremila di corsa alla StraCivitanova Sport e divertimento | un successo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 10 marzo 2024) Civitanova, 10 marzo 2024 – Ancora un pienone. Nonostante l’assenza della 21 km, sono stati quasi 3.000 i partecipanti48esima edizione della manifestazione podistica cittadina che si è svolta ieri mattina, con partenza al varco sul mare e passaggio in centro e sui lungomari. Una mattinata parzialmente nuvolosa, a giudicare dal cielo, ma per la città e la società organizzatrice, l’Atletica Civitanova, è stata senza dubbio una giornata di sole. 688 podisti hanno preso parte10 km competitiva, di cui 541 uomini e 147 donne. Ha vinto Giovanni Cacciamani dell’Atletica Cingoli (00.33.27 il suo tempo), seguito da Michele Martufi dell’Atletica Elpidiense Avis Aido (00.33.29) e Luca Palmieri della società jesina ‘Space Running’ (00.33.30). Primo posto per Caterina Cavarischia del club caldarolese ...