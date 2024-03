Travolto da una valanga sulle alture in provincia di Imperia | muore un alpinista

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 marzo 2024) Quattro scialpinisti sono stati travolti da un distacco di neve e ghiaccio a Monesi,del comune di Triora, nell'Imperiese. Uno di loro è morto durante il trasporto in elisoccorso in ospedale. Il gruppo, composto da liguri, è statodallaed è riuscito a dare l'allarme. Tutti sono stati soccorsi dai vigili del fuoco, dal 118 e dal Soccorso alpino. L'uomo deceduto era il più grave di tutti fin dal primo momento ed è stato trasportato in elicottero al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure ma è deceduto durante il volo. Altri due membri del gruppo sono stati trasferiti all'ospedale di Cuneo.