Travaglio mi ha calunniato La denuncia di Marsilio nel giorno del voto

Abruzzo, affluenza in netto aumento: duello all'ultimo voto, come leggere il dato: "Ha calunniato me e mia moglie, vergognosa violazione del silenzio elettorale": Marsilio porta Travaglio in tribunale

Rampelli: violato il silenzio elettorale, Travaglio e Scanzi si sentono al di sopra della legge. Agcom intervenga: Rampelli: violato il silenzio elettorale, Travaglio e Scanzi si sentono al di sopra della legge. Agcom intervenga: Bufera sulle parole di Marco Travaglio nella serata di ieri, sul candidato presidente di Centrodestra dell’Abruzzo Marco Marsilio. “Clamorosa e vergognosa violazione del silenzio elettorale sul canale ...

