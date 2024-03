Trastevere | crolla un antico muro di tufo | auto sepolte dalle macerie

(Di domenica 10 marzo 2024) Roma, 10 marzo 2024 – Paura e macchine distrutte a Trastervere, dove nella serata di ieri alle ore 22:50, la sala operativa del Comando dei Vigili del fuoco di Roma ha inviato in via di San Francesco di Sales n. 20 la Squadra 7/A di Ostiense ed il funzionario di Guardia per il crollo di undilungo 25 metri e alto 6 metri. Sul posto è stato inviato anche il Nucleo Gos VF con i mezzi di movimento terra per liberare la stradavetture. Da un controllo del personale dei Vigili del fuoco non ci sono stati feriti, ma sono rimaste coinvolte diversevetture parcheggiate. Sul posto le Forze dell’ordine. La strada è stata interdetta.

(Adnkronos) – Un muro di tufo , lungo 25 metri e alto 6, è Crolla to in Via San Francesco di Sales, nel quartiere romano di Trastevere . Nessuno è rimasto ferito ma nel crollo, avvenuto intorno alle ... (ildenaro)

AGI - Un muro di tufo, lungo 25 metri e alto 6, è Crolla to ieri sera alle 22.50 in via San Francesco di Sales, nel quartiere romano di Trastevere . Nessuno è rimasto ferito ma nel crollo sono rimaste ... (agi)

Trastevere, crolla un muro alto 6 metri e lungo 25: distrutte le auto in sosta: Un muro di tufo, lungo 25 metri e alto 6, è crollato ieri sera poco prima delle ore 23 in Via San Francesco di Sales, nel quartiere romano di Trastevere. Nessuno è rimasto ferito ma nel crollo sono ...ilmessaggero

crolla un muro in centro a Roma: auto sepolte sotto le macerie: All'improvviso, poco prima delle 23 di sabato 9 marzo, un muro di tufo è collassato sulle auto parcheggiate in zona Trastevere. Nessuna persona è rimasta coinvolta ...ilgiornale

crolla muro tufo su auto in sosta a Trastevere, nessun ferito: Crollo di un muro di tufo lungo circa 25 metri, nella tarda serata di ieri, in via San Francesco Sales, in zona Trastevere a Roma. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale. Coinvolte quattro auto i ...ansa